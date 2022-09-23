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Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации

Елена Самойлова
Общество
Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Студенты российских вузов заочной формы обучения могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в Telegram-канале информационного портала «Объясняем.рф».

— Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, обучающиеся на очном отделении не подлежат мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что подготовка попавших под частичную мобилизацию граждан перед отправкой в зону СВО займет больше месяца.

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