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Сенатор Климов: Уехавшие из России без нарушения закона смогут вернуться когда угодно

Евгений Жуков
Общество
Сенатор Климов: Уехавшие из России без нарушения закона смогут вернуться когда угодно
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент, поскольку Россия является правовым государством. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Сенатор отметил, что ему и его коллегам поступает большое количество вопросов о том, как быть с тысячами граждан Российской Федерации, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации.

— С точки зрения нашей Конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений, — написал Климов в своем Telegram-канале.

В свою очередь, с «нарушителями» будут работать соответствующие ведомства.

— Те, кто из «отъехавших» закон не нарушал, могут вернуться без правовых последствий в любой момент, Россия — правовое государство. Но серьезной моральной ответственности кое-кому из давших деру не избежать, — сообщил сенатор.

Накануне стало известно, что на русско-грузинской границе была организована выдача повесток россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Мобилизация Совет Федерации Россия
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