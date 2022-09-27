Подлежащие призыву россияне получают повестки на границе с Грузией

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На русско-грузинской границе организована выдача повесток россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии во вторник, 27 сентября.

— На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Уточняется, что решение было принято в процессе совещания о ситуации на границе с Грузией.

Кроме того, на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» был разрешен пеший переход русско-грузинской границы. Планируется, что решение позволит снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций на участке.