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Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии

Александр Афонин
Общество
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России во вторник, 27 сентября.

— На КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата, — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято в процессе совещания на границе. Оно было организовано на фоне значительного увеличения потока транспорта, отметили в Telegram-канале «МВД по РСО-Алания».

До этого сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» разрешили пеший переход границы с Грузией. Планируется, что решение позволит снизить риски противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций на участке.

До этого россиянам разрешалось переходить границу с Грузией на самокатах или велосипедах. За неимением подобного транспорта человек мог проехать пункт пропуска на машине.

Кроме того, грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России. Подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии.

Граница Мобилизация Грузия
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