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Приметы и советы

В парламенте Грузии предложили закрыть границы для мужчин призывного возраста из РФ

Егор Провоторов
В мире
В парламенте Грузии предложили закрыть границы для мужчин призывного возраста из РФ
Фото: Pixabay

Грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчины призывного возраста из России. Об этом в эфире одного из местных телеканалов в воскресенье, 25 сентября, заявила оппозиционный депутат Нона Мамулашвили.

По словам парламентария, подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии. При этом официального подтверждения этой информации нет, пишет ФАН. Границу могут закрыть для россиян, возраст которых составляет от 18 до 55 лет, уточнила Мамулашвили.

Депутат заметила, что в настоящий момент автомобильная очередь на границе между Россией и Грузией превысила 15 километров.

Местные обозреватели при этом утверждают, что грузинские власти на данный момент не высказывались об инициативах по закрытию границ для российских мужчин.

В минувшую пятницу, 23 сентября, в пресс-службе финского президента сообщили, что власти скандинавского государства приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики. Дата вступления решения в силу пока неизвестна.

Граница Мобилизация Россия Мужчины Грузия
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