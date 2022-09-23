Финляндия решила ограничить въезд в республику россиян

Фото: Pixabay

Власти Финляндии приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе финского президента.

— Президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз, — говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету республики. Дата вступления решения в силу пока неизвестна, передает РИА Новости.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал намерения финских властей закрыть въезд для россиян. Он отметил, что подобный запрет обернется большими убытками для финской стороны.

19 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян. Он отметил, что это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

13 сентября россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.