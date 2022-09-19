Глава МВД Польши подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян

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Ограничения на пересечение польской границы ужесточили для россиян. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

— Это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, — цитирует Каминьского РИА Новости.

19 сентября в МИД Эстонии сообщили, что прибалтийские страны, а также Польша вводят запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.

На неформальной встрече в Праге 1 сентября главы МИД стран ЕС договорились о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, получение документов станет более длительным, дорогим и сложным.

13 сентября россиянам начали отказывать во въезде в Грузию из Турции без объяснения причин. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.

Проблемы с пересечением границы наблюдаются на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи». Жалобы от путешественников поступают часто — несколько раз в неделю. Туристы, приехавшие в Турцию на машине через территорию Грузии, переживают, смогут ли они вернуться домой.