Прибалтика и Польша ввели запрет на въезд для граждан России

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Прибалтийские страны, а также Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза, сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

На неформальной встрече в Праге 1 сентября главы МИД стран Евросоюза договорились о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, получение документов станет более длительным, дорогим и сложным.

Кроме того там достигли договоренности о том, что граничащие с Россией государства могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. Затем Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, для которых цель посещения ЕС заключается в бизнесе, культуре, туризме и спорте.

Исключения в Евросоюзе готовы сделать для водителей грузовых автомобилей, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу из гуманитарных соображений, в том числе диссидентов, пишет РИА Новости.

В минувший вторник, 13 сентября, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от российских граждан документы на оформление туристических виз.