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Девять европейских стран перестали оформлять туристические визы россиянам

Евгений Жуков
В мире
Девять европейских стран перестали оформлять туристические визы россиянам
Фото: shutterstock

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от российских граждан документы на оформление туристических виз. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Уточняется, что из европейских государств продолжат принимать документы на визы под туристические поездки Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Однако в этих странах можно сделать только национальную визу, а не шенген, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что некоторым российским гражданам отказали в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины. Об этом рассказало Генеральное консульство России в Трабзоне.

12 сентября в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эксперт отметил, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

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