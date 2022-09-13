Российские дипломаты сообщили об отказах Грузии на въезд россиян

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Генеральное консульство России в Трабзоне рассказало, что некоторым российским гражданам отказывают в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без объяснения причины. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Сообщается, что жалобы на отказ во въезде на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи» поступают в консульство несколько раз в неделю, хотя в августе подобные случаи происходили ежедневно, передает слова дипмиссии РБК.

До этого руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер рассказал, что Финляндия не станет вводить полный запрет на въезд для россиян с туристическими визами. Однако сбор на оформление визы составит 80 евро вместо 35, как это было прежде, а время рассмотрения заявки увеличится с 10 до 15 дней.

12 сентября в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эксперт отметил, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

Руководство Швейцарии сообщило, что поддержит решение Евросоюза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, однако страна не будет отменять въезд на свою территорию для россиян.