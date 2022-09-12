Финляндия отказалась вводить полный запрет на въезд для россиян

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Финляндия не станет вводить полный запрет на въезд для россиян с туристическими визами. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.

— В Финляндии не будет полного запрета, как в странах Балтии и Польше. Но, конечно, единый подход ЕС, к которому стремится Финляндия, был бы наилучшим и наиболее эффективным, — отметил он.

По словам Таннера, для отмены виз для россиян нет правовой основы. При этом сбор на оформление визы составит 80 евро вместо 35, как это было прежде, а время рассмотрения заявки увеличится с 10 до 15 дней. Также для россиян больше не будет никакого предпочтения, они будут стоять в одной очереди с остальными гражданами, передает РИА Новости.

Как получить визу в ЕС по новым правилам — в материале «Вечерней Москвы».

Также стало известно, что Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но при этом увеличит сборы и сроки рассмотрения запросов. Так, сумма визового сбора увеличится более чем в два раза и составит 80 евро, а рассматривать запрос на получение «шенгена» будут до 45 дней.