Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но с увеличением сбора и сроков

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Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, однако увеличит сборы и сроки рассмотрения запросов. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили на сайте посольства.

Согласно нововведениям, сумма визового сбора увеличится более чем в два раза и составит 80 евро, а рассматривать запрос на получение шенгена будут до 45 дней.

— Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия, — отмечается в сообщении.

Исключение составят долгосрочные визы, их изменениям не коснутся.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность аннулирования действующих шенгенских виз для россиян. По его словам, такое решение будет сложно выполнить с технической точки зрения.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эксперт отметил, что подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

О том, как получить визу в ЕС по новым правилам — в материале «Вечерней Москвы».