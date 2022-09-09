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«Будет новацией»: политолог оценил возможность аннулирования действующих шенгенов для россиян

Араз Салехов

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Политика
«Будет новацией»: политолог оценил возможность аннулирования действующих шенгенов для россиян
Фото: depositphotos

Еврокомиссар Юханссон предложила обязать все страны Евросоюза подумать о том, будут ли действительны уже выданные россиянам визы после 12 сентября в связи с отменой соглашения. Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность введения подобной инициативы.

— Я думаю, из-за отсутствия общего решения в Евросоюзе по визовому вопросу, скорее всего, тема аннулирования действующих виз будет подниматься отдельно в каждой из стран союза. Практика отмены виз существует, однако обычно она связана с конкретными решениями, касающимися отдельно взятого человека. А вот коллективное аннулирование визы на основании просто гражданства — это будет новацией. Думаю, что многие европейские страны с такой идеей не согласятся, — пояснил он.

При этом эксперт отметил маловероятность аннулирования действующих виз. По его словам, такое решение будет сложно выполнить с технической точки зрения.

— Существуют правила относительно сроков пребывания по разным категориям визы. Не думаю, что будет принято решение принудительно депортировать россиян на основании факта гражданства, хотя сейчас всякое возможно. Но такое маловероятно, подобное технически сложно выполнить, поскольку речь идет о большом количестве людей, — подытожил Кортунов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как поехать в Европу после приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме.

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