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Как поехать в Европу после приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как поехать в Европу после приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме
Фото: shutterstock

Совет Европейского союза (ЕС) объявил об утверждении полной приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Эксперт по туризму Дмитрий Мир в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное решение усложнит логистику между странами.

— Для простых граждан России это означает одно: им придется заезжать через другие страны. Например, через Финляндию. В том случае если финское правительство также усложнит въезд в свою страну, россиянам останется заезжать через дальние страны. В частности, та же Германия не собирается вводить такие санкции. По сути, подобное нововведение усложняет логистику и повышает стоимость попадания в страну ЕС, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что введение санкций в отношении тех людей, у которых «шенген» еще действует, зависит лишь от правительства Евросоюза.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России значит запрет на въезд с «шенгеном» в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. По словам эксперта, подобным запретом вышеуказанные государства нарушают целый ряд правил стран Шенгенской зоны.

Подробно о том, как получить визу в ЕС по новым правилам, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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