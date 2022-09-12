Швейцария не планирует вводить запрет на въезд для россиян

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Несмотря на то что Швейцария поддержит решение Евросоюза о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, страна не будет отменять въезд на свою территорию для россиян. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает Aargauer Zeitung.

— Как ассоциированное государство — член Шенгенской зоны Швейцария в основном придерживается согласованной шенгенской визовой политики, — рассказали представители государственного секретариата по миграции.

Там же уточнили, что 16 сентября будет принято окончательное решение по данному вопросу, передает РЕН ТВ.

Еще одна страна, отказавшаяся вводить полный запрет на въезд для россиян, — Финляндия. По словам руководителя консульского департамента МИД страны Юсси Таннера, для отмены виз для россиян нет правовой основы. Однако в стране увеличат сбор и сроки рассмотрения документов, а также для россиян отменят предпочтения.

Кроме того, стало известно, что Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы, но при этом увеличит сборы и сроки рассмотрения запросов. Так, сумма визового сбора увеличится более чем в два раза и составит 80 евро, а рассматривать запрос на получение «шенгена» будут до 45 дней.