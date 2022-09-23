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Депутат Милонов предрек кризис в Финляндии в случае запрета въезда для россиян

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Милонов предрек кризис в Финляндии в случае запрета въезда для россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал намерения финских властей закрыть въезд для россиян. Он отметил, что подобный запрет обернется большими убытками для финской стороны.

— По большему счету, Лаппееранта, Иматра, Котка и другие города будут испытывать огромный дефицит доходов из-за того, что россияне больше не будут посещать магазины, приобретать услуги и товары, селиться в их гостиницах, — объяснил собеседник ФАН.

Депутат добавил, что Финляндия также должна понимать, что никакие больше ресурсы, товары из России в эту страну не попадут. Они должны ощутить все, что называется «русским холодом».

Финские власти готовятся ввести полный запрет на въезд в страну для русских. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН, передает «Царьград».

Ранее стало известно, что депутат Виталий Милонов отправился в Донбасс, он готов служить в зоне спецоперации.

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