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Пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже в Донбассе

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже в Донбассе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже находится на территории Донбасса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Илья Евстигнеев в пятницу, 23 сентября.

Новость дополняется.

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