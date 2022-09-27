Пеший переход через границу с Грузией разрешили на КПП «Верхний ларс» в Северной Осетии

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В Северной Осетии на контрольно-пропускном пункте «Верхний ларс» разрешили пеший переход границы с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства внутренних дел России во вторник, 27 сентября.

— Обстановка остается крайне напряженной, что требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан. С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, по результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято в ходе совещания с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции и руководителями Пограничного регионального управления ФСБ, а также представителями Осетинской таможни. В рамках принятых мер на КПП также развернут мобилизационный пункт военкомата, отметили в Telegram-канале «МВД по РСО-Алания».

До этого сообщалось, что грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России. Подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии.