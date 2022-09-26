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В ФСБ объяснили, как можно переходить границу с Грузией

Дарья Сорокина
Общество
В ФСБ объяснили, как можно переходить границу с Грузией
Фото: Unsplash

Россиянам разрешено переходить границу с Грузией на самокатах или велосипедах. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания в понедельник, 26 сентября.

— В пешем порядке — это значит, на самокатах, велосипедах и так далее. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство, — говорится в сообщении.

Люди, как подчеркивается, в связи с этим должны соблюдать разновидность пункта пропуска. Также в пограничном управлении добавили, что за неимением велосипеда или самокат человек может проехать пункт пропуска на машине. Пешком пересечь границу нельзя, передает РБК.

25 сентября оппозиционный депутат Нона Мамулашвили заявила, что грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России.

По словам парламентария, подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Границу могут закрыть для россиян, возраст которых составляет от 18 до 55 лет, уточнила Мамулашвили. Депутат заметила, что на тот момент автомобильная очередь на границе между Россией и Грузией превышала 15 километров.

Транспорт Граница ФСБ Грузия
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