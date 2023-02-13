Посольство США в Москве вновь порекомендовало американцам не ездить в Россию

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Американские власти дали повторную рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию в связи с военной операцией на Украине. Соответствующее предупреждение размещено на сайте американского посольства в РФ.

— Не совершайте поездок в Россию из-за непредсказуемых последствий неспровоцированного полномасштабного вторжения российских вооруженных сил на Украину, — говорится в сообщении.

В качестве других причин отмечаются «потенциальное преследование» американцев с целью дальнейшего задержания. Также на сайте дипмиссии говорится, что Россию не стоит посещать из-за ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам Америки.

Американский сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России 21 декабря 2022 года. За кандидатуру Трейси проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса при одном голосе против. Дипломат стала первой в истории женщиной на этой должности.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил «Вечерней Москве», что Трейси имеет большой опыт работы как в РФ, так и на постсоветском пространстве, однако ждать каких-то значительных перемен в отношениях стран из-за этого не стоит.