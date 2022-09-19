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«Скоро появится в Москве»: чего ждать от нового посла США в России Линн Трейси

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Скоро появится в Москве»: чего ждать от нового посла США в России Линн Трейси
Фото: ITAR-TASS

Наиболее вероятный кандидат на пост главы американской дипмиссии в России Линн Трейси имеет большой опыт работы как в РФ, так и на постсоветском пространстве. Однако ждать каких-то значительных перемен в отношениях стран из-за этого не стоит: ее мнение ни на что не повлияет, так как она будет просто новым человеком, через которого продолжит действовать Госдепартамент. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

Специалист уверен: все признаки говорят о том, что именно Трейси станет новым послом Штатов в России.

— Ее уже МИД представили. Наш МИД не комментировал это, но в Госдепе подчеркнули, что кандидатура возражений не вызвала. Сначала она должна будет пройти Комитет по внешней политике, потом — голосование Сената. Не думаю, что это будет сложно — сейчас не до этого, так что она скоро появится в Москве, — рассказал политолог.

Как отметил собеседник «ВМ», Линн Трейси — кадровый сотрудник Госдепа. В последние годы она работала в Армении, значительную часть карьеры занималась Восточной Европой, Россией и постсоветским пространством. Поэтому Трейси знает русский язык не хуже Виктории Нуланд и хорошо понимает тему, подчеркнул Дробницкий.

Предыдущий посол тоже неплохо разбирался в том, как идут дела в России, уточнил эксперт.

— Джон Салливан был в курсе дел России, может быть, еще больше, и он уж точно ветеран дипломатической службы. Салливана брали под объявленную Байденом деэскалацию. Это отдельная вещь — она уже как бы в прошлом. Не дружба, не разрядка, не потепление, просто политика, связанная с максимальным избеганием конфликтов. Сейчас об этом речи не идет, — рассказал специалист.

По мнению Дробницкого, Салливан либо решил уйти с должности сам из-за отсутствия поля для работы, либо был отозван для других целей. Он был направлен в Россию именно под деэскалационную риторику, уточнил собеседник «ВМ».

Ждать каких-то серьезных перемен из-за нового посла не стоит, подчеркнул политолог.

— Я какое-то время думал, что пришлют идеологически заряженного посла, но выбор сделан в пользу кадрового дипломата со знанием региона. Это ни о чем особенно не говорит — нужен профессионал на месте, учитывая то, что диппредставительства крайне сокращены сейчас. Очевидно, что США при всей своей опосредованной войне с Россией не хотят снижать уровень дипломатических отношений. В сложившейся ситуации остаться без полновесного посла США не хотят, им не нужно дополнительное напряжение в отношениях с крупной ядерной державой, — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что Линн Трейси, как и все кадровые сотрудники Госдепа, воспитана в духе неприятия России. В этом отличие Трейси от Салливана, который был человеком из другого поколения.

При этом отношение Трейси к России не имеет значения, подчеркнул Дробницкий.

— Какое бы ее личное отношение ни было, она будет делать то, что ей скажет Госдепартамент. Будет ли она делать какие-то громкие заявления — зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация. Они сейчас пытаются состряпать тему со зверствами российских войск в Харьковской области. Но уже сейчас видно, что все шито белыми нитками и некоторые британские издания уже сообщили, что не видели никаких указаний на причастность к этому российских войск. Если это станет официальной точкой зрения Госдепартамента, она будет ее озвучивать, — заключил политолог.

Президент США Джо Байден планирует выдвинуть главу посольства в Армении Линн Трейси на должность посла в России. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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