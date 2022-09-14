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CNN: Байден выдвинет Трейси на должность посла США в России

Елена Самойлова
В мире
CNN: Байден выдвинет Трейси на должность посла США в России
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден планирует выдвинуть главу посольства в Армении Линн Трейси на должность посла в России. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, в Белом доме ожидают быстрого одобрения кандидатуры Трейси в Сенате, чтобы она смогла приступить к работе в Москве как можно скорее. Отмечается, что соответствующий запрос уже отправлен на согласование в Россию.

Трейси работала в Москве с 2014 по 2017 год, занимая должность заместителя посла Джона Теффта. На посту американского посла в Армении она находится с 2019 года, передает ТАСС.

Место главы американского диппредставительства в России вакантно. 4 сентября американская дипмиссия объявила, что бывший посол Джон Салливан завершил работу в Москве и покинул страну.

По данным СМИ, решение Салливана покинуть Россию связано со смертью его супруги. По некоторым данным, жена дипломата скончалась 5 сентября, в последние дни ее состояние сильно ухудшилось. При этом Салливан подчеркнул, что желает избежать мнений о том, что он якобы не исполняет своих полномочий.

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