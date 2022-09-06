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Стала известна причина отъезда экс-посла США Салливана из России

Георгий Соланович
В мире
Стала известна причина отъезда экс-посла США Салливана из России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Решение бывшего посла США в Москве Джона Салливана покинуть Россию связано со смертью его супруги. Об этом сообщило издание Politico во вторник, 6 сентября.

— Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес, была очень больна, у нее был рак, — говорится в материале.

По данным издания, жена дипломата скончалась 5 сентября, в последние дни ее состояние сильно ухудшилось. При этом Салливан подчеркнул, что желает избежать мнений о том, что он якобы не исполняет своих полномочий, передает РИА Новости.

Экс-посол США в Москве покинул свой пост 4 сентября, он исполнял свои обязанности почти три года. По данным посольства, Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на госслужбе.

Дипломату удалось поработать при правлении пяти президентов США. За эти годы он занимал должности заместителя госсекретаря страны и другие руководящие посты в министерствах обороны, юстиции и торговли США.

Отмечается, что Вашингтон не планирует понижать уровень дипломатического представительства США в России и в настоящее время занимается подготовкой ротации касательно должности посла в Москве. До его прибытия обязанности поверенного в делах американского посольства в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

США Джон Салливан Дипломатия
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