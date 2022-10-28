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Шойгу: Мероприятия по частичной мобилизации закончены

Полина Долганова
Общество
Шойгу: Мероприятия по частичной мобилизации закончены
Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мероприятия по частичной мобилизации в стране закончены. Об этом он сообщил в пятницу, 28 октября, в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

— Установленное задание 300 тысяч человек выполнено, никаких дополнительных заданий не планируется, — сказал глава российского оборонного ведомства.

По его словам, военные комиссариаты в рамках СВО продолжат мероприятия по комплектованию войск исключительно за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы на контрактной основе, передает РИА Новости.

Также во время доклада Шойгу рассказал, что после обучения в действующие войска были отправлены 82 тысячи мобилизованных граждан.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам. В своей речи российский лидер объявил частичную мобилизацию в стране. «Вечерняя Москва» решила разобраться, кого призывали в ряды Вооруженных сил РФ и что грозит тем, кто откажется от исполнения долга перед страной.

Сергей Шойгу Мобилизация Владимир Путин
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