Шойгу доложил Путину о ходе частичной мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации. Встреча проходит в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево в пятницу, 28 октября.

Во время доклада Шойгу заявил, что после обучения в действующие войска были отправлены 82 тысячи мобилизованных граждан.

— В настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составах экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений, — сказал глава МО.

Кроме того, министр отметил, что в армию в рамках мобилизации было призвано около 1300 сотрудников исполнительной власти и более 27 тысяч предпринимателей. При этом 13 тысяч россиян были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных — 35 лет, передает РИА Новости.

Шойгу на встрече с Путиным также заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны подчеркнул, что установленное задание — призвать 300 тысяч человек — выполнено.

Военные комиссариаты в рамках спецоперации продолжат комплектование войск исключительно за счет приема добровольцев и контрактников, заключил министр.