Частичная мобилизация: что нужно знать

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к гражданам в эфире телеканала «Россия 24». В своей речи глава государства объявил частичную мобилизацию в стране. «Вечерняя Москва» решила разобраться, кого призовут в ряды Вооруженных сил РФ и что грозит тем, кто откажется от исполнения долга перед родиной.

Что такое мобилизация

По словам юриста в области военного права Дмитрия Никитина, мобилизация — это совокупность действий, направленных на приведение страны и гражданского населения в полную готовность к военным действиям. В этот процесс входят не только непосредственно военные приготовления, но и иная работа, которая направлена на защиту страны и ее интересов. Подобные мероприятия можно провести как на территории всей страны, так и в отдельных субъектах. Как известно, мобилизационные мероприятия начнутся со среды, 21 сентября.

Кого коснется частичная мобилизация

По словам юриста, под частичную мобилизацию в первую очередь подпадают россияне, которые находятся в запасе.

— В их числе мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие категории годности «А», то есть годен, и «Б» — годен с незначительными ограничениями, — уточнил эксперт.

Согласно букве закона, подчеркнул эксперт, если будет объявлена всеобщая мобилизация, будут также призваны граждане, которые попадают под категорию «В», то есть ограниченно годный. Это лица, не служившие в армии из-за проблем со здоровьем. В подобной ситуации призыву подлежит часть женщин, которые являются военнообязанными.

Эта норма касается лишь россиянок, имеющих профессию связиста, переводчика, врача и иных, которые предусмотрены федеральными законами.

Кто не подлежит частичной мобилизации

Даже в условиях мобилизации далеко не все граждане смогут принимать участие в этом процессе. Для отдельной категории россиян предусмотрена отсрочка.

По словам собеседника «ВМ», сюда входят лица, не служившие в армии, не имеющие боевого опыта и военно-учетной специальности.

Также от мобилизации освобождаются россияне, которые обучаются в высших учебных заведениях страны, лица, работающие в организациях оборонно-промышленного сектора, ограниченно годные к военной службе граждане:

— Не касается нынешняя мобилизация также военнообязанных граждан, которые имеют бронь от работодателя, временно негодные россияне с категорией «Г». Это также служащие по призыву и военнослужащие срочной службы.

Лица, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей до 16 лет, депутаты нижней палаты парламента и сенаторы также освобождаются от мобилизации. Не коснется мобилизация и граждан, на которых распространяется специальное решение главы государства.

Более того, лица, имеющие непогашенную судимость и категорию «Д», означающую негодность к несению военной службы, освобождаются от частичной мобилизации.

Что грозит за неявку в военкомат по повестке

По словам собеседника «ВМ», если до объявления частичной мобилизации и нововведений, которые приняты Госдумой РФ 20 сентября, все руководствовались статьей 21.5 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за неявку по повестке, то сейчас ситуация несколько изменилась:

— В той статье говорилось, что неявка гражданина, который состоит или обязан состоять на воинском учете, по повестке военкомата в установленные место и время без уважительной причины, грозит административным штрафом в размере от 500 до 3000 рублей. Но все эти меры были актуальны лишь в период срочной службы. Сейчас же мы говорим уже о военных сборах во время частичной мобилизации.

А это означает, что система будет опираться на поправки, которые Госдума приняла 20 сентября в Уголовный кодекс РФ.

Следовательно, наказание за отказ явиться на призывной пункт в период мобилизации будет составлять до десяти лет лишения свободы. Дезертирство грозит гражданам 15 годами лишения свободы, любые симуляции болезней, направленные на уклонение от воинской службы, предусматривают 10 лет лишения свободы, как и неявка в военкомат в случае получения повестки.

В то же время самостоятельно идти в военкомат не нужно. Ведомство обязано вызвать гражданина путем предоставления повестки.

При этом эксперт акцентировал: тем гражданам, которые проживают в другом городе, но стоят на учете в ином населенном пункте, стоит быть особенно внимательными:

— По закону такое лицо обязано состоять на воинском учете по месту фактического проживания (если нет регистрации) или пребывания. Если человек не станет на учет по месту пребывания или фактического проживания, то ему будет грозить штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей по статье 21.5 КоАП РФ.

Более того, сотрудники правоохранительных органов будут разыскивать тех лиц, которые уклоняются от воинского учета, заключил собеседник «ВМ».