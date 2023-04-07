Срочникам из России разрешат принимать участие в миротворческих миссиях

Фото: Минобороны РФ

Проходящие срочную службу в армии россияне смогут по своему желанию принимать участие в миротворческих миссиях государства. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Срочники — только на добровольной основе. Если он (срочник — прим. «ВМ») хочет участвовать в миротворческой операции, он должен подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе, — сказал парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что речь идет исключительно о безопасных должностях, где не будет риска для жизни срочников. На сегодняшний день в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие по контракту, передает ТАСС.

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он добавил, что Минобороны расширило сеть пунктов отбора контрактников, так как граждане стали чаще добровольно поступать на военную службу.