Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Срочникам из России разрешат принимать участие в миротворческих миссиях

Евгений Белоусов
Общество
Срочникам из России разрешат принимать участие в миротворческих миссиях
Фото: Минобороны РФ

Проходящие срочную службу в армии россияне смогут по своему желанию принимать участие в миротворческих миссиях государства. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Срочники — только на добровольной основе. Если он (срочник — прим. «ВМ») хочет участвовать в миротворческой операции, он должен подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе, — сказал парламентарий.

Картаполов подчеркнул, что речь идет исключительно о безопасных должностях, где не будет риска для жизни срочников. На сегодняшний день в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие по контракту, передает ТАСС.

Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он добавил, что Минобороны расширило сеть пунктов отбора контрактников, так как граждане стали чаще добровольно поступать на военную службу.

Госдума Миротворцы Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте