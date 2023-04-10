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Приметы и советы

В Госдуме анонсировали новые меры в отношении уклонистов

Евгений Жуков
Политика
В Госдуме анонсировали новые меры в отношении уклонистов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Для уклонистов от призыва законопроектом будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— Для тех, кто уклоняется, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры, — заявил политик.

Он также добавил, что если призывник вновь не явится, то через 20 дней такой военнообязанный может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты и так далее, передает ТАСС.

Кроме того Картаполова заявил, что поправки о создании единого реестра военнообязанных будут рассмотрены в Госдуме 11 апреля. Глава комитета по обороне отметил, что нововведения должны будут свести к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом.

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