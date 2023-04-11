Получившим повестки могут запретить покидать Россию до явки в военкомат

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С момента получения повестки до явки в военкомат призывникам могут запретить покидать территорию России. Соответствующая поправка была внесена в законопроект накануне второго и третьего чтений.

Отмечается, что изменения внесены представителями всех пяти фракций Госдумы.

— Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат, — говорится в тексте законопроекта, передает РИА Новости.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, электронные повестки от военкоматов будут дублировать бумажные. Оба оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу. Это поможет проводить необходимые процедуры, в том числе постановку на учет и снятие с него, без необходимости присутствия человека.

Также он отметил, что новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках не связаны с проведением второй волны мобилизации в РФ. Эти вопросы, напомнил Картаполов, регулируются совершенно другими законами.

11 апреля на пленарном заседании Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете.