Картаполов заявил об отсутствии планов проведения новой мобилизации в РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках не связаны с проведением второй волны мобилизации в РФ. Об этом сообщил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов во вторник, 11 апреля.

— Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Никакой мобилизации нет, и она не планируется, — сказал он в эфире «Соловьев.Live».

Картаполов напомнил, что вопросы, связанные с мобилизацией, регулируются совершенно другими законами.

Министерство обороны также заявило, что дополнительные мероприятия в рамках частичной мобилизации в настоящее время не проводятся и не планируются.

По словам Картаполова, электронные повестки от военкоматов будут дублировать бумажные. Оба оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу. Это поможет проводить необходимые процедуры, в том числе постановку на учет и снятие с него, без необходимости присутствия человека.

11 апреля на пленарном заседании Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете.