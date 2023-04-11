В Госдуме объяснили, когда электронная повестка будет считаться полученной

Фото: Пресс-служба Госдумы

Повестка в военкомат будет считаться полученной после ее размещения в личном кабинете военнообязанного. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Картаполова, электронные повестки от военкоматов будут дублировать бумажные. Оба оповещения будут иметь одинаковую юридическую силу. Это поможет проводить необходимые процедуры, в том числе постановку на учет и снятие с него, без необходимости присутствия человека.

Также он отметил, что новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках не связаны с проведением второй волны мобилизации в РФ. Эти вопросы, напомнил Картаполов, регулируются совершенно другими законами.

11 апреля на пленарном заседании Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. «Вечерняя Москва» собрала самое важное о планируемых нововведениях в воинском учете.