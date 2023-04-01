Автомобилистам и собственникам квартир напомнили о нововведении, которое начнет действовать с 3 апреля

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С 3 апреля владельцы автомобилей и квартир столкнутся с изменениями в законодательстве, которые затронут налоговую систему. Об этом в субботу, 1 марта, напомнила юрист Ирина Сивакова.

Речь идет о новой форме налоговой отчетности. По словам юриста, с 3 апреля при покупке автомобиля сообщить о появлении нового имущества можно будет в любом отделении МФЦ. При себе нужно будет иметь не только паспорт, но и документ, подтверждающий право собственности.

Юрист подчеркивает, что идти в МФЦ можно в том случае, если не пришло уведомление от налоговой. После посещения центра имущество поставят на учет, передает PRIMPRESS.

С 1 апреля 2023 года в России вступает в силу ряд важных законов. Изменения затронут пенсионеров и призывников, а также коснутся социалки и налогов. Подробнее о главных нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

Так, социальные пенсии проиндексируют на 3,3 процента. Призывная кампания затронет 147 тысяч молодых людей. А родители ребенка в возрасте от трех до семи лет смогут подать заявление на перерасчет детских пособий.