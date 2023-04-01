Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2023 года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 1 апреля 2023 года в России вступит в силу ряд важных законов. Изменения затронут пенсионеров и призывников, а также коснутся социалки и налогов. Подробнее о главных нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

Социальные пенсии

Соцпенсии проиндексируют на 3,3 процента, что увеличит их средний размер по стране до 12 562 рублей. Изменения затронут около четырех миллионов человек, получающих выплаты по старости, инвалидности, потери кормильца и прочим основаниям.

Повышение пенсии в апреле — часть поэтапной стратегии по увеличению соцвыплат на фоне высокой инфляции, которую правительство начало в июне 2022 года. Тогда размер индексации составил 10 процентов.

О том, как оформить социальную пенсию, — в инструкции «ВМ».

Весенний призыв

С первого дня апреля в России начнется ежегодный призыв на срочную военную службу. Призывная кампания продлится 3,5 месяца (с 1 апреля по 15 июля) и затронет 147 тысяч молодых людей.

В Госдуме заверили граждан, что новобранцев весеннего призыва не направят служить в новые субъекты — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

О том, кто и как может получить отсрочку от армии в весенний призыв 2023 года, — в материале «ВМ».

Перерасчет детских пособий

Родители ребенка в возрасте от трех до семи лет смогут подать заявление на перерасчет детских пособий. Претендовать на увеличение выплат могут семьи, чей среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе.

В Москве величина прожиточного минимума в 2023 году в расчете на душу населения составляет 21 718 рублей, в Подмосковье — 17 277 рублей.

В случае одобрения заявления доплату начислят за первые три месяца этого года.

Требования для приема на госслужбу

В апреле отменят проведение квалификационных экзаменов для госслужащих. Вместо них квалификацию служащих будут проверят кадровые подразделения госорганов. Также в закон введут ряд новый понятий — «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «вид профессиональной служебной деятельности» и «область профессиональной служебной деятельности».

Новый расчет нефтяных налогов

С 1 апреля в России будет по-новому рассчитываться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД). Теперь при расчете их размера стоимость нефти российской марки Urals не должна быть ниже стоимости сорта Brent минус 25 долларов за баррель.

Ранее НДПИ и НДД рассчитывались на основе цен на Urals в портах Европы. Но из-за западных санкций европейские котировки российской нефти считаются некорректными.

В Минфине отметили, что новая формула взимания нефтяных налогов принесет бюджету дополнительные 600 млрд рублей в 2023 году.