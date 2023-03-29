Как оформить социальную пенсию

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 3,3 процента. Кто имеет право получать такие пенсии и какие документы необходимо для этого предоставить — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может получать выплаты:

— Инвалиды 1, 2 и 3 группы, в том числе инвалиды с детства;

— Дети-инвалиды;

— Дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери;

— Дети, оба родителя которых неизвестны;

— Представители малочисленных народов Севера, достигшие 55 или 50 лет, которые живут на постоянной основе в этих районах;

— Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие соответствующего возраста;

— Граждане РФ, достигшие 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины).

Куда обращаться:

— В территориальный орган СФР;

— МФЦ;

— В форме электронного документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Какие документы нужно предоставить:

— Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, вид на жительство иностранного гражданина (лица без гражданства), свидетельство о рождении (для ребенка, не достигшего возраста 14 лет);

— Другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств;

— Свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий такие сведения;

— Сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».