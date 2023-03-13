В России поэтапно повысят призывной возраст до 21-30 лет. Что важно знать

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В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Процесс перехода на новый стандарт призыва на срочную службу займет несколько лет и завершится в 2026 году. Главное об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».

Что предлагают депутаты

Внести поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предложили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также его заместители Андрей Красов и Юрий Швыткин.

Соответствующий документ они направили на рассмотрение в нижнюю палату парламента 13 марта. В нем предлагается повысить призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет.

Вот основные положения законопроекта:

повышение верхней возрастной границы призыва до 30 лет с 1 января 2024 года;

поэтапное изменение нижней возрастной границы призыва (в 2024 году — с 19 лет, в 2025 году — с 20 лет, в 2026 году — с 21 года);

на время переходного периода граждане в возрасте от 27 до 30 лет, не прошедшие срочную службу и прибывающие в запасе, могут пройти ее при желании;

молодые люди в возрасте 18–20 лет смогут пройти срочную службу при желании, подав соответствующее заявлению в призывную комиссию;

все ранее выданные отсрочки от срочной службы продолжат действовать и после принятия закона до истечения их срока.

По мнению авторов инициативы, она позволит исключить явку школьников и студентов в военкоматы для получения отсрочки на время учебы. Кроме того, новый стандарт призыва срочников поможет сэкономить почти 640 миллионов рублей, которые ежегодно тратятся на медосвидетельствование учащихся.

Зачем нужно повышать возраст призыва

Опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что необходимость повышения призывного возраста назрела давно.

Так, военный эксперт Владимир Литовкин отмечает, что мера даст молодым людям возможность спокойно окончить школу, техникум, институт, а затем прийти в армию уже подготовленными специалистами.

— На мой взгляд, есть смысл призывать в армию в более зрелом возрасте — 21 год или даже старше, чтобы на службу приходили сознательные, ответственные люди, а не изнеженные мальчики, — говорит он.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что новобранцы должны приходить на службу более образованными, так как «военная техника становится все сложнее». Кроме того, в будущем вокруг военной службы будет выстроена целая система.

— Будет возвращена начальная военная подготовка в школы, при вузах будут созданы военно-учебные центры. То есть во время учебы студенты будут проходить определенную военную подготовку, а потом уже по призыву отправляться в вооруженные силы, — уверен Леонков.

Напомним, в декабре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить минимальный призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Через месяц в Госдуме заявили, что переход на новую систему призывного возраста в стране могут начать уже в весенний призыв. Президент Владимир Путин концептуально поддержал повышение призывного возраста.