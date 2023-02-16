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Госдума приняла закон о цене Urals при расчете НДПИ и НДД

Евгений Силаев
Экономика
Госдума приняла закон о цене Urals при расчете НДПИ и НДД
Фото: Unsplash

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому с 1 апреля 2023 года вводится ограничение на дисконт российской нефти Urals по отношению к Brent. Об этом стало известно в четверг, 16 февраля.

Закон регулирует определение котировок российской нефти, используемых при подсчете налогов на добычу природных ресурсов, на дополнительный доход от добычи сырья и акцизов на нефтяное сырье, следует из документа, опубликованного на сайте Госдумы.

Если марка Urals будет дешевле Brent на 34 доллара и более, то стоимость российской нефти рассчитают по цене марки Brent, уменьшенную на 34 доллара. Закон вступит в силу 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему может привести эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза и G7.

13 февраля французский журналист Жан-Мишель Беза отметил, что российская экономика оказалась устойчивее, чем думали европейские и американские политики. Также он подчеркнул, что Россия существенно пополнила валютные резервы благодаря продаже нефти.

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