Журналист Le Monde указал на стойкость российской экономики на фоне санкций

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Французский журналист Жан-Мишель Беза в понедельник, 13 февраля, написал в своем материале для газеты Le Monde, что российская экономика оказалась куда более стойкой, чем предполагали западные страны.

По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ) преподнес сюрприз в конце января, поставив диагноз, который очевидно разочарует политиков из стран Запада. Рецессия в России ограничилась 2,2 процента в прошлом году, что очень далеко от первоначально прогнозируемых 8,5 процента.

— Ясно одно — Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года, — сказано в публикации французского издания Le Monde.

По словам Беза, есть множество факторов, которые объясняют очевидную прочность российской экономики. В первую очередь, речь идет о политике российского Центробанка, который сумел стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной операции на Украине, указал специалист.

Также он обратил внимание, что Москва располагает значительными валютными резервами, которые получены от экспорта нефти, и это несмотря на замороженные 300 миллиардов долларов за рубежом.

Ситуация в российской экономике развивается и стремительно меняется, из-за этого делать прогнозы почти невозможно. Такое мнение высказал инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.