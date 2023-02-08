Экономист Коган сообщил, что ситуация в российской экономике меняется стремительно

Фото: shutterstock

Ситуация в российской экономике развивается и стремительно меняется, из-за этого делать прогнозы почти невозможно. Такое мнение высказал инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

— Все, что происходило два месяца назад, может быть неактуально через месяц. Поэтому строить прогнозы сегодня – это все равно, что гадать на кофейной гуще, — отметил Коган в комментарии РИАМО.

Эксперт напомнил, что в марте прошлого года звучали прогнозы о том, что российскую экономику ждет падение на 5-10 процентов с высокой инфляцией. В итоге падение ВВП не превысит 2 процентов, а уровень инфляции держится на приемлемом уровне.

Не оправдались и прогнозы по падению сельского хозяйства и сферы услуг, которые на деле даже выросли на 4,4 процента и 3 процента соответственно.

Отсутствие спроса на инновации является основной проблемой в экономике России, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Спрос постепенно увеличивается, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, передает ФАН.

Россия начала торговать в рублях с дружественными странами, отказавшись от использования доллара. Однако еще предстоит развивать процесс и стремиться к тому, чтобы изначальное ценообразование торговых позиций строилось от рубля, а не от американской валюты. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.