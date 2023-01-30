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Экономист Дудчак рассказал, как идет процесс дедолларизации в России

Ирина Игнатенко
Экономика
Экономист Дудчак рассказал, как идет процесс дедолларизации в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия начала торговать в рублях с дружественными странами, отказавшись от использования доллара. Однако еще предстоит развивать процесс и стремиться к тому, чтобы изначальное ценообразование торговых позиций строилось от рубля, а не от американской валюты. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

— Важно, чтобы сама цена формировалась в рублях, а не в долларах, после чего пересчитывалась. Когда будет ценообразование в рублях, тогда можно будет говорить, что мы отказались от доллара. Процесс идет, тенденции понятны, просто нужно их развивать, — отметил эксперт в комментарии «360».

Эксперт добавил, что доля американской валюты в международных расчетах снижается, как и ее доля в ценных бумагах в золотовалютных резервах государств. В будущем доллар может потерять статус мировой валюты, но на это уйдет много лет.

До этого экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал о дальнейшем ослаблении евро в 2023 году.

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