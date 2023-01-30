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Замглавы Минэкономразвития назвал оптимальный курс рубля к доллару для экономики РФ

Егор Провоторов
Экономика
Замглавы Минэкономразвития назвал оптимальный курс рубля к доллару для экономики РФ
Фото: shutterstock

Среднегодовой курс рубля в нынешнем году составит порядка 70 рублей за доллар, он является балансовым для российской экономики. Об этом в понедельник, 30 января, заявил первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов.

— Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб. за доллар, примерно, как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году - 68-72 рубля, — заявил замминистра в интервью газете «Известия».

По его словам, такой уровень является балансовым для отечественной экономики. При этом 60 рублей за доллар «категорически не устраивает» экспортеров, в таком случае их бизнес становится нерентабельным. Помимо этого, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы, добавил Торосов.

Накануне член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Россия, оказавшись под западными санкциями, доказывает миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужен доллар или дружба Вашингтона.

По ее словам, политика Соединенных Штатов в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты.

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