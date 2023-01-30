В конгрессе США допустили, что из-за Украины доллар может перестать быть мировой валютой

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Оказавшись под западными санкциями, Россия доказывает миру, что для ведения торговли и процветания ей не нужен доллар или дружба Вашингтона. Таким мнением поделилась в воскресенье, 29 января, член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Республиканка предупредила, что политика Соединенных Штатов в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты.

Она напомнила, что два года назад «мы жили во времена мира во всем мире», а сейчас планета находится «на пороге мировой войны». Парламентарий назвала конфликт на Украине «опосредованной войной США с Россией», которая выгодна больше всего Китаю.

— Она истощает наши военные ресурсы, вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле, и американцы это не поддерживают, — подчеркнула Грин на своей странице в Twitter.

Из-за «борьбы за спасение демократии» на Украине доллар может перестать быть мировой валютой, уверена она. По словам законодателя, РФ, находясь под жесткими санкциями, доказывает, что для торговли и процветания доллар или дружба с США не нужны.

Конгрессмен призвала американские власти немедленно положить конец конфликту на Украине и выступила против выделения огромных денег на помощь Киеву.

В начале января глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона долларов для стран Европы.