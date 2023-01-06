Блинкен: Штаты выделят три миллиарда долларов помощи Украине и 682 миллиона странам НАТО

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Соединенные Штаты выделят более трех миллиардов долларов помощи Украине и 682 миллиона для стран Европы. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

— В первую неделю 2023 года США продолжают стоять за Украиной и европейскими партнерами, объявляя о новой военной помощи в размере свыше 3,75 миллиарда долларов. Эта помощь включает выделение 2,85 миллиарда из запасов Минобороны и 225 миллионов в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации армии Украины. Также она включает 682 миллиона долларов в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине, — сказано в его заявлении.

Он подчеркнул, что Штаты будут помогать киевскому режиму «столько, сколько потребуется», передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Он будет включать в себя БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля-воздух».