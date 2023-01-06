Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на три миллиарда долларов

Лейла Алиева
В мире
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на три миллиарда долларов
Фото: Unsplash

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, — отметила она.

Новый пакет будет включать в себя БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля-воздух». При этом 225 миллионов долларов направят на модернизацию украинской армии. Еще 682 миллиона пойдут странам восточного блока НАТО на закупку пожертвованных ими вооружений, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте