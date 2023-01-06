США объявили о новом пакете военной помощи Украине на три миллиарда долларов

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США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму три миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

— США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, — отметила она.

Новый пакет будет включать в себя БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля-воздух». При этом 225 миллионов долларов направят на модернизацию украинской армии. Еще 682 миллиона пойдут странам восточного блока НАТО на закупку пожертвованных ими вооружений, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова западных политиков о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине на самом деле подразумевают совершенно другую цель.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вашингтон предоставил несущественную помощь Киеву по итогам визита украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, ЗРК Patriot, который был обещан Украине, может оказаться эффективным орудием только в комплексной системе обороны НАТО