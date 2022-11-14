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Экономист Разуваев предупредил о дальнейшем ослаблении евро

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист Разуваев предупредил о дальнейшем ослаблении евро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал о дальнейшем ослаблении евро в 2023 году.

— В следующем году зона евро будет трещать по швам, потому что капиталы из нее будут бежать, — отметил он в комментарии «360».

По прогнозам эксперта, некоторые страны, например Италия, Испания и Греция, будут рассматривать вопрос выхода из зоны евро.

По словам Разуваева курс может снизиться до критической отметки и составить 30-35 рублей за евро.

Он подчеркнул, что если рецессия будет «совсем жесткой», это может привести к резкому падению цен на нефть и газ.

До этого аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что российская валюта укрепится с 15 ноября. Рост рубля связан с продлением ограничения на движение капитала, отсутствием валютных закупок и политикой дедолларизации, передает ФАН.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары.

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