Бюджет с пеленок: почему финансовую грамотность стоит прививать с детства

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Спрос на банковские услуги для детей с начала весны вырос в столице на 15 процентов. Об этом сообщили эксперты крупного аналитического портала финансовой грамотности. «Вечерняя Москва» разбиралась, что это за услуги и так ли они необходимы юным москвичам.

Согласно Гражданскому кодексу России дети от шести лет и старше вправе распоряжаться деньгами с согласия родителей. Взрослые могут завести малышу пластиковую карту банка: ее выпуск и обслуживание для юных клиентов обычно бесплатны. Зачастую им предоставляют, как взрослым, кешбэк (частичный возврат средств на карту после покупки. — «ВМ»), с 14 лет — возможность открыть накопительный счет. А вот кредиты брать дети, естественно, не могут.

— Наличие банковской карты у ребенка — полезный опыт, — говорит «Вечерке» финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. — Дети чувствуют себя более самостоятельными, расплачиваясь тем же способом, что и взрослые. Их карты привязаны к аккаунту родителей, а те могут выставлять лимит по тратам.

Некоторые банки запускают целые игры, через которые ребенок познает мир финансов. Однако не все услуги полезны.

— Какие-то предложения можно считать избыточными, — отмечает Татьяна Волкова. — Например, платежные стикеры (наклейки на смартфон, с помощью которых можно оплачивать покупки. — «ВМ»). Они дублируют функции пластиковой карты.

Эксперт советует: на детскую карту лучше класть небольшую сумму. Заметив какие-либо подозрительные траты, взрослый может карту заблокировать.

— Риск лишиться денег существует, если ребенок теряет карту, — продолжает Волкова. — Но и наличные так же просто потерять. В современном мире цифровые деньги нам ближе, чем карманные. Мы двигаемся в будущее, и поэтому детям, однозначно, нужно учиться работать с картой.

Некоторые банки предлагают необычный продукт — симбиоз платежной карты и проездного. Либо возможность дополнить пластиковую карту платежным браслетом. Детям, привыкшим уже решать свои задачи в несколько кликов на смартфоне, все эти опции, как правило, интересны.

Спрос на детские карты продолжит расти, утверждают эксперты. Как правило, он достигает пика к началу учебного года — школьникам ведь нужны карманные деньги на перекусы, мелкие расходы.

— Когда вручаете ребенку карту, главное — рассказать ему подробно, как ею пользоваться и что делать запрещено, — советует Волкова. — Например, нельзя сообщать никому пин-код и код из трех цифр на обороте карты. Не стоит привязывать карточку к каким-либо сайтам, чтобы с нее производились автоплатежи, посылать ее фото неизвестным лицам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Дугенцова, детский психолог:

— Многие родители боятся брать с собой в магазин детей, показывать им, что такое деньги — мол, просто листочки. Это ошибка. В магазине можно объяснить на примерах: «Смотри, я покупаю тебе игрушку, она стоит 70 рублей — как пакет молока». Лет с пяти ребенку можно завести копилку, давать ему монеты — 5, 10 рублей.

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