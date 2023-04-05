Привычки богатых людей: эксперт Салихова назвала пять уровней финансовой грамотности

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понятие финансовой грамотности входят знания, навыки и привычки, которые формируются всю жизнь и проявляются в поведении с деньгами. Существует несколько пять уровней финансовой грамотности. Для того чтобы определить, на каком из уровней находится человек, нужно обратить внимание на его финансовое поведение и на то, как он распоряжается бюджетом, рассказала «Вечерней Москве» финансист Гульнара Салихова.

Уровень 1 — тратить больше, чем зарабатывать

Для этой ступени характерно жить в долг и набирать кредиты. Положение ухудшается, если расходы существенно превышают доходы. Есть большое желание обладать вещами, на которые не заработал. Человек часто совершает эмоциональные покупки, не анализируя свои действия. У таких людей низкий уровень осознанности и личной ответственности, часто присутствует жажда легких денег.

Уровень 2 — тратить то, что заработано

Эта категория людей понемногу начинает анализировать расходы. Они тратят то, что заработали под ноль. Но кредиты и долги — уже не их история. Такой человек немного интересуется финансовой грамотностью, читает книги. Осознанность заставляет задуматься о том, как снизить расходы.

Уровень 3 — тратить накопления

Такое поведение свойственно для большинства россиян. Наш народ живет «здесь и сейчас» и не задумывается о завтрашнем дне. У этой группы уже могут быть определенные накопления. Они откладывают часть от дохода, чтобы потом позволить себе больше. Но при этом все равно тратят сбережения на давно желаемую покупку. На этом уровне человек активнее изучает финансовую грамотность — к книгам прибавляются курсы экспертов.

Уровень 4 — отложенное инвестирование

Это категория людей, готовых начать приумножать капитал, но им не хватает знаний, чтобы инвестировать грамотно. Поэтому многие делают ошибки и связываются с разными хайповыми проектами, финансовыми пирамидами. Даже на таком уровне не всем удается разобраться в профессиональных инструментах увеличения денег. Большинство из них сами или по совету друзей, соседей, брокера или псевдоэксперта покупают акции, открывают брокерский счет, но в результате это приводит к ошибкам, просадкам и потерям, а самое главное — к непониманию: «А что теперь с этим всем делать?». Инвестиции требуют профессионального подхода, если цель сохранить деньги и приумножить их, но на этом уровне этого еще нет.

Уровень 5 — работа с наставниками

Человек на данном уровне уже осознает, что не нужно все делать самому. Для своей финансовой безопасности он начинает взаимодействовать с профессионалами, с более опытными в этой теме наставниками и экспертами. Именно такой дуэт приводит к положительному результату инвестиций. На пятом уровне финансовой грамотности в голове человека сходятся воедино все знания и навыки о деньгах. Его привычки «бедного» человека перерастают в привычки «богатого». Только наставник поможет изменить мышление и выйти на комфортный уровень жизни.

Какое у вас мышление, такое и поведение в финансах

В чем отличие привычек «бедных» и «богатых»? В том, какая первая мысль посещает, когда человек получает деньги. Если он думает, что бы купить, то это привычка «бедного». Если начинает искать варианты, как приумножить доход, — это уже мышление «богатого».

В зависимости от уровня финансовой грамотности будет проявляться поведение и отношение человека к деньгам. Если он начинает задумываться, как улучшить свое положение, то это уже проявление перехода на следующую ступень. Для этого нужно читать различные финансовые книги, общаться с экспертами в этой области, постоянно интересоваться темой, повышать уровень осознанности.

Невозможно перейти с первого уровня сразу на пятый, но вот скатываться с одного уровня все ниже и ниже очень легко. Поэтому нужно постоянно прокачиваться в теме финансовой грамотности, чтобы пройти все ступени и быть готовым к изменениям в жизни и сознании. Если человек искренне этого захочет, то все сможет. Тогда у него наступит финансовая свобода — возможность выбирать качество жизни и отдыха.