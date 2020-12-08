«Надо уметь»: экономисты рассказали, как обеспечить безбедную старость без пенсии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пенсии являются важной составляющей нашей финансовой стабильности. Кризис 2020 года нанес немалый урон благосостоянию граждан России. Как обеспечить в этих сложных условиях себе безбедную старость и не зависеть исключительно от пенсии, «Вечерняя Москва» спросила у экономистов.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отмечает, что размер пенсии в три раза меньше уровня, с которого начинается бедность (35 тысяч рублей). По его мнению, добиться повышения своей пенсии практически невозможно, не вступая в политическую борьбу с требованием более социально ориентированной экономики. Выходом из ситуации остается грамотное вложение накопленных средств.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

— Надо уметь работать и зарабатывать на финансовом рынке. Других вариантов не существует. Очень важны умение обращаться с финансовыми инструментами, биржевая финансовая грамотность. Нужно разбираться в биржевых инструментах и выходить на финансовый рынок, приобретая акции, облигации и деривативы. Либо же доверять эту историю профессионалам, брокерам, которые выйдут на финансовый рынок и заработают деньги для людей, — сказал Зубец.

Что касается самой пенсии, то ее можно было бы увеличить за счет «смешанного страхования», которое распространено на Западе. Оно формируется из вкладов работодателя и работника. Однако в России такой инструмент не распространен, ибо компании не хотят брать на себя дополнительные финансовые обязательства, говорит экономист.

Если исходить из того, что пенсию поменять нельзя, выходом из ситуации остаются вклады. Финансист, инвестор Ян Марчинский рекомендует вкладываться в недвижимость.

— Портфель должен состоять из различных частей. В нем 30 процентов обязательно должна занимать недвижимость. Это необязательно покупка квартиры или какой-то площади напрямую. Можно, например, купить ПИФ недвижимости. Это уже будет стабильный доход, хоть и не самый высокий. Но это в любом случае инвестиция, и деньги хотя бы будут работать, а не обесцениваться. А если этот ПИФ в валюте — то еще лучше. Потому что валюта за последние 20 лет выросла в три раза, — подчеркнул он.

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Портфель также должен состоять из акций. Но лучше покупать не сами акции, а индексные фонды, в которые уже входит много акций, говорит Марчинский.

— Когда инвестор покупает целиком фонд или пай фонда, то инвестирует во все акции, которые есть в этом фонде. Так можно купить самые высокотехнологичные компании РФ и США, — отметил он.

Наряду с недвижимостью и акциями, не стоит забывать о драгоценных металлах. По мнению Марчинского, в портфеле должно быть минимум 20 инструментов. Чем их больше, тем надежнее и стабильнее доходы от них.

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