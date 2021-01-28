Выход из зоны комфорта: как сделать так, чтобы денег хватало при любой зарплате
Эксперты объяснили, почему денег никогда не хватает
Эксперты дали совет, как сделать так, чтобы денег хватало всегда
Человек всегда будет недоволен уровнем своего дохода — так устроена его психология. Выхода два: научиться сравнивать себя с теми, кому повезло меньше, и внимательно подойти к планированию финансов. Такие рекомендации дали эксперты «Вечерней Москвы».
Психолог Александр Кичаев объясняет постоянное стремление зарабатывать неуемной тягой к самосовершенствованию и выходу из зоны комфорта:
— Мы постоянно ставим перед собой определенные цели, а достигая их, попадаем в зону комфорта. Здесь уже два пути: либо человек останавливается на достигнутом, никуда больше не торопясь, либо начинает ставить перед собой все новые и новые задачи, список которых бесконечен и только расширяется с достижением поставленных целей. Остановившись на месте, задержавшись в зоне комфорта, он чувствует себя неудовлетворенным, и желание развиваться тянет его вперед.
Постоянному бегу, отметил психолог, способствует, конечно, и нелюбовь к своей работе. Когда она становится не целью, а исключительно средством получения дохода, вполне естественно желание сменить ее на место с еще более высоким заработком:
— Вопрос денег — это прежде всего вопрос самореализации. Когда мы не можем реализоваться за счет рабочей деятельности, мы пытаемся сделать это за счет денег, конвертируя удовлетворенность в валюту.
Конечно, во многом денег не хватает еще и потому, что с ростом благосостояния растут и потребности. Хлеб за 40 рублей кажется уже гадким и невкусным — не то что за 150. А крем за 1000 рублей увлажняет кожу совсем не так, как за 5000. Только вот зачастую дело здесь не в качестве приобретаемой продукции, а в том, что, сравнивая себя с более обеспеченными людьми, человек считает, что достоин тех же благ и просто обязан приобретать все самое лучшее:
— Мы никогда не сможем почувствовать полного удовлетворения: сколько бы денег мы ни получили, в какой-то момент все равно решим, что этого мало. Проблема в том ощущении, мысли, которая постоянно говорит нам о том, что кто-то с такими же возможностями, способностями получил больше, лучше, качественнее. Да он разбогател на халяву, так чем мы хуже? Уж точно достойны не меньше этого везунчика. И именно это постоянное чувство неудовлетворенности всегда будет заставлять нас думать, что мы недооценены на рынке труда. Мы сравниваем себя с теми, кто живет лучше нас, но очень терапевтично бывает подумать о тех, кто живет хуже. До многих часто просто не доходит, что кто-то сейчас так же сидит и считает везунчиками их. Так что подобный элемент сравнивания жизни «и вверх, и вниз» нередко бывает полезен.
Финансовый консультант, создательница проекта «Личный актив» Ксения Воронина считает, что порой все оказывается намного проще — людям может не хватать денег, несмотря на повышающуюся зарплату, просто из-за инфляции:
— Из-за инфляции расходы россиян повышаются ежегодно, в то время как реальные доходы не растут уже несколько лет. И даже если кто-то пытается начать экономить, расходы все равно не уменьшаются. Увы, но это уже нормальное явление, и выход здесь простой: просить у работодателя индексации зарплат хотя бы по уровню инфляции.
Даже если доход растет, естественно, что с ним увеличиваются и потребности, потому даже человек с неплохим заработком нередко выходит за рамки бюджета:
— Проблема здесь в отсутствии финансовой дисциплины. Чтобы контролировать собственные финансы необходимо наладить учет, проанализировать, на какие статьи уходят деньги, так ли они важны в соотношении радости от трат и стресса от нехватки наличности. Помимо учета крайне важно и финансовой планирование. Если человек заранее знает свой будущий доход, можно грамотно его распределить, сконцентрировавшись на какой-то конкретной перспективной цели. Например, накопить на отпуск, на большую покупку. Именно фокусировка и планирование помогают ясно увидеть, какие траты на самом деле были лишними.
Самый простой способ контролировать финансы — создать табличку в любой удобной программе и вносить туда текущие расходы. Это, по мнению Ворониной, поможет увидеть более ясную картину трат и добиться того, что денег станет хватать при любой зарплате.
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