Выход из зоны комфорта: как сделать так, чтобы денег хватало при любой зарплате

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперты объяснили, почему денег никогда не хватает

Эксперты дали совет, как сделать так, чтобы денег хватало всегда

Человек всегда будет недоволен уровнем своего дохода — так устроена его психология. Выхода два: научиться сравнивать себя с теми, кому повезло меньше, и внимательно подойти к планированию финансов. Такие рекомендации дали эксперты «Вечерней Москвы».

Психолог Александр Кичаев объясняет постоянное стремление зарабатывать неуемной тягой к самосовершенствованию и выходу из зоны комфорта:

— Мы постоянно ставим перед собой определенные цели, а достигая их, попадаем в зону комфорта. Здесь уже два пути: либо человек останавливается на достигнутом, никуда больше не торопясь, либо начинает ставить перед собой все новые и новые задачи, список которых бесконечен и только расширяется с достижением поставленных целей. Остановившись на месте, задержавшись в зоне комфорта, он чувствует себя неудовлетворенным, и желание развиваться тянет его вперед.

Постоянному бегу, отметил психолог, способствует, конечно, и нелюбовь к своей работе. Когда она становится не целью, а исключительно средством получения дохода, вполне естественно желание сменить ее на место с еще более высоким заработком:

— Вопрос денег — это прежде всего вопрос самореализации. Когда мы не можем реализоваться за счет рабочей деятельности, мы пытаемся сделать это за счет денег, конвертируя удовлетворенность в валюту.

Конечно, во многом денег не хватает еще и потому, что с ростом благосостояния растут и потребности. Хлеб за 40 рублей кажется уже гадким и невкусным — не то что за 150. А крем за 1000 рублей увлажняет кожу совсем не так, как за 5000. Только вот зачастую дело здесь не в качестве приобретаемой продукции, а в том, что, сравнивая себя с более обеспеченными людьми, человек считает, что достоин тех же благ и просто обязан приобретать все самое лучшее:

— Мы никогда не сможем почувствовать полного удовлетворения: сколько бы денег мы ни получили, в какой-то момент все равно решим, что этого мало. Проблема в том ощущении, мысли, которая постоянно говорит нам о том, что кто-то с такими же возможностями, способностями получил больше, лучше, качественнее. Да он разбогател на халяву, так чем мы хуже? Уж точно достойны не меньше этого везунчика. И именно это постоянное чувство неудовлетворенности всегда будет заставлять нас думать, что мы недооценены на рынке труда. Мы сравниваем себя с теми, кто живет лучше нас, но очень терапевтично бывает подумать о тех, кто живет хуже. До многих часто просто не доходит, что кто-то сейчас так же сидит и считает везунчиками их. Так что подобный элемент сравнивания жизни «и вверх, и вниз» нередко бывает полезен.

Финансовый консультант, создательница проекта «Личный актив» Ксения Воронина считает, что порой все оказывается намного проще — людям может не хватать денег, несмотря на повышающуюся зарплату, просто из-за инфляции:

— Из-за инфляции расходы россиян повышаются ежегодно, в то время как реальные доходы не растут уже несколько лет. И даже если кто-то пытается начать экономить, расходы все равно не уменьшаются. Увы, но это уже нормальное явление, и выход здесь простой: просить у работодателя индексации зарплат хотя бы по уровню инфляции.

Даже если доход растет, естественно, что с ним увеличиваются и потребности, потому даже человек с неплохим заработком нередко выходит за рамки бюджета:

— Проблема здесь в отсутствии финансовой дисциплины. Чтобы контролировать собственные финансы необходимо наладить учет, проанализировать, на какие статьи уходят деньги, так ли они важны в соотношении радости от трат и стресса от нехватки наличности. Помимо учета крайне важно и финансовой планирование. Если человек заранее знает свой будущий доход, можно грамотно его распределить, сконцентрировавшись на какой-то конкретной перспективной цели. Например, накопить на отпуск, на большую покупку. Именно фокусировка и планирование помогают ясно увидеть, какие траты на самом деле были лишними.

Самый простой способ контролировать финансы — создать табличку в любой удобной программе и вносить туда текущие расходы. Это, по мнению Ворониной, поможет увидеть более ясную картину трат и добиться того, что денег станет хватать при любой зарплате.

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