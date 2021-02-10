Экономист назвал три способа увеличить пенсию

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

У россиян, которые готовятся выйти на пенсию или уже получают эти выплаты, есть несколько способов самостоятельно поднять себе пенсию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

По словам эксперта, главное условие роста пенсий в России — увеличение темпов экономического роста страны. Развитие в этом направлении создаст условия, при которых можно инвестировать средства пенсионных накоплений в экономику, что в свою очередь будет давать прибыль.

— То есть не просто государство берет и собирает пенсионные взносы с граждан — так не получится. Должны осуществляться капительные вложения, это принесет прибыль, что приведет к экономическому росту, а уже затем накопления Пенсионного фонда начнут расти. Тогда и коэффициент замещения — соотношение между средней зарплатой и пенсией — постепенно будет повышаться, — пояснил Колганов.

В вопросе повышения пенсионных выплат экономист посоветовал полагаться на свои силы. Чтобы обеспечить себе старость, можно попытаться увеличивать собственные индивидуальные пенсионные накопления. Это довольно тяжелый вариант для многих граждан, подчеркивает собеседник «ВМ», объясняя это скромным заработком большинства.

— Людям, подчас, бывает не с чего экономить. Конечно, небольшой резерв у них будет, но не безбедная старость, — уточнил специалист.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Для людей со стабильным и неплохим заработком есть еще один вариант заблаговременно увеличить себе пенсию: заняться подъемом эффективности сбережений. По словам Колганова, такая категория россиян может вложиться в покупку облигаций федерального займа.

— ОФЗ дают 6-7 процента годовых, в отличите от 3-3,5 процента в большинстве банков, а их надежность даже выше, чем вклады в кредитные организации. Например, в банках страхуются вклады до 1,4 миллиона рублей, а облигаций можно сколько угодно накупить. Они не пропадут, — заявил собеседник «ВМ».

Помимо этого, финансово грамотным гражданам открыть путь для инвестиций на фондовом рынке. Экономист обратил внимание, что за один только 2020 год число тех, кто открыл счет на Мосбирже, выросло с четырех до восьми миллионов. Еще пять лет назад там было меньше миллиона человек.

— Практика показывает, что такими сервисами начинают все больше пользоваться. Доходы тут могут быть выше, но также растут риски остаться вообще без денег и даже влезть в долги. Без подготовки туда лучше не соваться, — сказал эксперт.

Он добавил, что все вышеуказанные рекомендации, особенно совет использовать свой заработок для создания пенсионных накоплений, пригодится работающим пенсионерам. Это гарантированный вариант поднять себе пенсию, не дожидаясь помощи от государства.

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