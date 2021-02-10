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В Госдуме назвали три способа увеличить пенсии в России
Фото: АГН «Москва»

В Госдуме назвали три способа увеличить пенсии в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутат Государственной думы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, каким образом можно было бы увеличить пенсии в стране.

По его словам, на данный момент из федерального бюджета на пенсионные выплаты перечисляется три триллиона рублей из необходимых восьми триллионов.

— Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства, — сказал Сергей Миронов.

Он отметил, что дополнительные два триллиона рублей можно было бы перечислить в Пенсионный фонд после отмены налоговых льгот для экспортеров сырья.

Помимо этого, политик предложил увеличить с 10 до 22 процентов взносы в ПРФ для граждан России, чей доход превышает 1 миллион 465 тысяч рублей в год.

Кроме того, депутат в беседе с Ura.ru заявил, что увеличить пенсии в стране можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.

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